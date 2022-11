Corpo de Bombeiros confirma uma morte e várias pessoas soterradas após deslizamento de terra arrastar carros e caminhões na BR 376

Bombeiros realizam buscas por desaparecidos na manhã desta terça-feira (29) após pelo menos 10 carros e 5 caminhões serem arrastados por um deslizamento na BR-376 em Guaratuba (PR) na noite de segunda (28),

O governo do Paraná não informou quantas pessoas estão desaparecidas. Um corpo foi encontrado por volta das 22h30 de segunda-feira (28), segundo o Corpo de Bombeiros.

As buscas chegaram a ser interrompidas durante a madrugada por conta da instabilidade do tempo, mas foram retomadas pela manhã.

O deslizamento começou por volta das 15h30 desta segunda-feira (28) quando um talude cedeu e atingiu uma das faixas da pista no km 669, no trecho de serra. Após esse primeiro deslizamento, a concessionária interditou uma das pistas e o trânsito seguiu em pista única.

Por volta das 19h, houve um novo deslizamento, que atingiu veículos que passavam pelo local.

Bloqueios de segurança e alternativa

Deslizamento de terra bloqueia BR-376, no Paraná — Foto: Kayan Albertin/g1

A ligação entre o Paraná e Santa Catarina pela BR-376 está interditada e, por conta do deslizamento, polícia e concessionária estabeleceram bloqueios de segurança. Até a última atualização desta reportagem, eram eles:

Na praça de pedágio de São José dos Pinhais (PR), no km 635 da BR-376;

Na unidade operacional da PRF em Tijucas do Sul (PR), no km 662 da BR-376;

Na praça de pedágio de Garuva (SC), no km 1,3 da BR-101.

No último ponto, já em Santa Catarina, a polícia informou registro de filas com mais de oito quilômetros.

A concessionária reforçou que motoristas busquem os pontos de retorno. Alguns chegaram a ser abertos durante a noite. Para motoristas próximos aos pontos de bloqueio, há áreas de retorno nos seguintes locais:

Na BR-376, sentido Santa Catarina

Km 635: retorno nos kms 617, 619, 625 e 633;

km 662: retorno nos kms 644, 648 e 654;

km 669: retorno no km 663.

BR-101 (SC) sentido Curitiba

km 1,3: opções de retorno nos kms 27, 25, 20, 14, 10, 6 e 1,8.

A ALS também informou que, no caso de condutores que precisam seguir viagem entre os estados, as rotas alternativas são via BR-470 e BR-116.

Fonte: G1