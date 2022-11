Livrarias Curitiba abre 100 vagas e planeja crescimento de 15%

Otimismo da varejista envolve a Copa do Mundo, a chegada do 13º salário, a Black Friday, o Natal, produtos baratos e promoção exclusiva

Após quase três anos de pandemia, o clima de alegria e esperança – que são característicos do Natal – está de volta. O Índice de Confiança do Empresário do Comércio, apurado mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), atingiu 129,7 pontos, o que representa um avanço de 0,7% em outubro, com ajuste sazonal, após dois meses de queda.

A alta levou o otimismo dos varejistas a superar em 1,3 ponto o nível de antes da pandemia (que era de 128,4 pontos em março de 2020), o que demonstra recuperação do indicador dos efeitos negativos da crise sanitária.

“Esse é o primeiro Natal em que estamos voltando com aquele clima bom, onde as pessoas vão às compras sem medo da pandemia, conseguem comprar com calma, olhar os produtos, escolher o que querem, conferir os preços, entre outras coisas. Esperamos um crescimento de 15% sobre os anos anteriores”, explica a diretora de Varejo do Grupo Livrarias Curitiba, Rute Pedi.

Natal extra

A Copa do Mundo também impulsiona as vendas na maior rede de livrarias do Sul do Brasil que, atualmente, tem 26 lojas nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Desde agosto, a Livrarias Curitiba já comercializou 400 mil álbuns da Copa do Mundo – nas versões capa dura, brochura, prata, dourada e kits exclusivos – e outros 40 milhões de figurinhas. “Esse movimento representa quase um Natal extra para o varejo”, destaca Rute.

Contratações e números expressivos

Em 2022, o pagamento do 13º salário para 85 milhões de brasileiros tem o potencial de injetar cerca de R$ 249,8 bilhões na economia nacional, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Para atender às demandas de fim de ano e o início do ano letivo, o Grupo Livrarias Curitiba está contratando cerca de 100 funcionários temporários para os cargos de operador de caixa, vendedor e auxiliar de estoque. Quem se destacar no período poderá ser efetivado. Os interessados devem enviar o currículo no e-mail recrutamento@livrariascuritiba.com.br

Campanha promocional

E para atrair os consumidores, a empresa elaborou a campanha Ganhe +. A cada R$ 150 em aquisições, o cliente recebe um cupom e concorre a 30 vale-compras de R$ 1 mil para usar nas unidades da rede. A ação inicia em 22 de novembro deste ano e termina em 15 de fevereiro de 2023.

Os sorteios serão realizados às quartas, às 17h, e poderão ser acompanhados pelo Instagram @grupolivrariascuritiba. O primeiro acontece em 14 de dezembro.

“Somos a única livraria a fazer uma promoção desse tipo no Brasil. Além disso, temos muitos produtos especiais para o Natal com preços entre R$ 20 e R$ 100. Dessa forma, o consumidor pode encontrar ampla variedade de presentes para todos os gostos, idades, para o amigo secreto da empresa ou da família”, enfatiza Rute Pedri.

Mais atrativos

A companhia também vai oferecer até 80% de descontos em itens selecionados para a Black Friday, extensa variedade de livros, brinquedos, games, itens de tecnologia, decoração, presentes e papelaria fina.

Quem participa do clube de assinatura Hora do Conto em Casa também vai se surpreender com a atração de dezembro. O box traz o livro Cartas do Papai Noel, do aclamado autor de fantasia J.R.R. Tolkien, uma touca vermelha do Bom Velhinho, atividade para recortar, marca página e guia para os adultos se divertirem com as crianças. A assinatura mensal custa R$ 59,90 e todo mês o cliente recebe um livro diferente, acompanhado de materiais para desenhar, se divertir e se jogar no mundo da imaginação. Para compra avulsa, sem assinatura mensal, o box sai por R$ 69,00.

Seja para quem busca uma lembrancinha de fim de ano, um mimo especial ou quem pretende retornar às atividades, a confiança está de volta após as restrições da pandemia e o desempenho atual da economia. Segundo o CNC, o varejo brasileiro deve contratar 109,4 mil trabalhadores temporários em razão das vendas de Natal em 2022.

Sobre

O Grupo Livrarias Curitiba nasceu na capital paranaense em 1963, tem 26 lojas físicas no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e é a maior rede de livrarias do Sul do Brasil.

A companhia engloba a Libris (editora infantil), a LivLov (marca própria de papelaria), o Leio+ (clube de fidelidade), a Hora do Conto em Casa (clube de assinatura), a marca Livrarias Catarinense (em algumas cidades de Santa Catarina) e uma distribuidora de livros.

A empresa tem área de vendas por atacado, comercializa mais de 100 mil produtos envolvendo livros, artigos de papelaria, de tecnologia, games, presentes e brinquedos. Também realiza centenas de eventos culturais gratuitos em suas lojas, ao longo do ano.

Sugestão de legenda

Otimismo retoma nível pré-pandemia; Grupo Livrarias Curitiba abre vagas de trabalho e quer ampliar as vendas em 15%

Crédito da foto

Divulgação/Grupo Livrarias Curitiba

