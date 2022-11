Família é rendida em casa por homens armados e encapuzados em Juranda

A Policia Militar de Juranda foi acionda por volta das 5h para comparecer em uma casa na área central, onde a vítima relatou uma ocorrência de roubo.

No local, um casal relatou que ao ouvir um barulho, foram verificar e neste momento foram rendidas por dois homens armados e encapuzados (um com arma curta e outro com arma longa). Segundo as informações, a todo o momento os ladrões pediam dinheiro.

Após ser dito a eles que não havia dinheiro na casa, a dupla levou as vítimas para um quarto nos fundos, onde estava dormindo

um familiar. A filha do casal também foi rendida e os quatro foram colocados no banheiro da casa. Os bandidos retiraram o trinco da porta e exigiram que ficassem ali por cerca de 40 minutos.

Após saírem do banheiro eles perceberam que os bandidos haviam levado um celular. A PM coletou todas as informações para o registro do Boletim de Ocorrência.

Fonte: 11º BPM