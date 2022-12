Grave acidente deixa sete pessoas feridas entre Corbélia e Braganey

Na noite deste sábado (03), um grave acidente foi registrado na PR-573, entre Corbélia e Braganey.

A batida frontal foi entre um Ford Fiesta e um veículo Palio e de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista da Palio seguia pela contramão na rodovia.

Sete pessoas ficaram feridas, o motorista do Fiesta de 28 anos e o passageiro de 18, foram encaminhados para UPA do Bairro Veneza, em Cascavel. No Palio estavam outras cinco pessoas, sendo o condutos de 38 anos que sofreu ferimentos moderados, uma passageira de 36 anos e três crianças de 8, 4 e 2 anos, todos foram levados para atendimento no PAM de Corbélia.

O trânsito no local ficou lento, sendo que os veículos foram colocados posteriormente para fora da pista para liberar o tráfego.

Os dois veículos ficaram bastante danificados.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual registrou o acidente.