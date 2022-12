Homem suspeito de matar a esposa posta selfie ao lado do corpo no Paraná

Um homem de 44 anos matou a esposa, de 40 anos, a facadas na cidade de Abatiá, no Norte do Paraná. Após o crime, ele fez uma foto na cena do crime, ao lado do corpo da mulher, e postou nas redes sociais.

A vítima foi esfaqueada nas costas, no pescoço e no rosto. Depois de matar a esposa, o homem fez uma ‘selfie’ junto ao corpo dela e postou as fotos nas redes sociais.

O crime aconteceu na sexta-feira (2), na residência do casal. O homem de 44 anos, funcionário público municipal, convivia com a mulher, de 40 anos, que era atendente de loja, há cerca de 9 anos.

Na sequência, ele teria tentado tirar a própria vida, mas não conseguiu. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

PP News