Lançada a Operação Natal na área do 11º Batalhão da Polícia Militar

O 11º Batalhão de Polícia Militar realizou nesta segunda-feira (05), o lançamento da Operação Natal 2022, na praça da Catedral São José, no centro de Campo Mourão. A operação tem como objetivo principal reforçar o policiamento ostensivo e preventivo em todas as áreas dos municípios atendidos pela Unidade.

“Nosso propósito é garantir que as pessoas tenham um final de ano seguro, para isso iremos reforçar o policiamento em diversas áreas das cidades, e não somente na região do comércio”, aponta o major Aguinaldo Gentil de Alencar, que responde pelo Comando do 11º BPM.

“Nós queremos que as pessoas saiam de suas casas para fazer as suas compras e ao retornarem encontrem o seu patrimônio seguro”, reforça. Alencar lembra que as ações serão intensificadas com a realização de abordagens a pessoas e veículos, maior presença ostensiva e realização de blitzes visando coibir delitos e infrações de trânsito.

Além disso, o policiamento nas áreas rurais também será priorizado durante o período, segundo o major. As ações da PM seguem até o dia 24 de dezembro em todo o estado do Paraná. “É um período de festividades, com maior circulação de pessoas nas ruas, portanto estaremos com maior efetivo direcionado para assegurar a tranquilidade de todos”, ressalta.

Durante o lançamento da Operação, um grupo de 85 crianças da Escola Municipal Campo Dom Pedro II, da cidade de Nova Tebas, que estava em Campo Mourão realizando uma visita, teve a oportunidade de conhecer um pouco mais o trabalho da Polícia Militar, tirar fotos e conhecer as viaturas da PM.

Com informações: Assessoria de Comunicação 11º BPM