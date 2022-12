Cinco pessoas morrem prensadas por toras em rodovia do Paraná; Uno com placas de Campina da Lagoa foi esmagado

Cinco pessoas morreram na noite de terça-feira (06), na PR-456, km 11, em Santa Maria do Oeste, região central do Paraná. As vítimas tinham 49, 40, 28, 26 e 24 anos. As informações são da 5ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (5ª Cia./BPRv) de Ponta Grossa.

O caminhão Volvo/FH (com placas de Pitanga), carregado de toras tombou em cima de dois carros, um Fiat/Uno (com placas de Campina da Lagoa) e um Fiat/Uno (com placas de Santa Maria do Oeste).

Os carros ficaram totalmente destruídos e irreconhecíveis. O caminhoneiro não teve ferimentos graves. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi chamada para atender a ocorrência e interditou parcialmente a rodovia.

Fonte: Catve