Professor é preso por maus-tratos após puxar cabelo e orelha de alunas de 9 anos em escola no Paraná

Um professor foi preso em flagrante por puxar o cabelo de uma aluna e a orelha de outra em uma escola municipal de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, de acordo com a Guarda Municipal. O caso aconteceu na terça-feira (6).

Segundo a corporação, houve confusão na escola Aldo Bonde, no residencial Lagoa Dourada, e os envolvidos foram todos levados para a delegacia.

Conforme a delegada Cláudia Krüger, o professor foi detido pelos crimes de maus-tratos e também por submeter as crianças à situação vexatória, conforme artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“Foi autuado em flagrante pelos crimes de maus-tratos e também pelo crime previsto no artigo 232 do ECA, considerando a situação de submeter as crianças à situação vexatória. Segundo relatos, ele teria xingado essas crianças bem como as teria agredido fisicamente”, afirmou.

O homem pagou fiança e foi liberado, segundo a polícia.

Até a publicação desta reportagem, a identidade do professor não havia sido divulgada.

Procurada, a Secretaria Municipal de Educação não detalhou se afastou o profissional ou das funções, mas disse que abriu uma investigação interna. Afirmou, ainda, que apura o caso “para verificar a veracidade dos fatos e para que sejam tomadas as devidas providências”.

Denúncias de maus-tratos e negligência a crianças e adolescentes podem ser feitas junto aos Conselhos Tutelares, à Polícia Civil e à Polícia Militar, além do Ministério Público do Paraná (MP-PR).

As comunicações ficam disponíveis também pelos serviços de disque-denúncia (Disque 100, nacional; Disque 181, estadual e Disque 153, da prefeitura).

G1