Ambulância que atenderia vítimas de acidente na BR 369 se envolve em colisão

Uma ambulância do Samu e um Corola se envolveram em um acidente no cruzamento da Rua Europa e Rua Ipanema, região Norte de Cascavel na tarde deste sábado (10).

De acordo com as informações, os socorristas estavam se deslocando para atender as vítimas do grave acidente que foi registrado na BR 369, sentido Corbélia.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para prestar apoio á ocorrência e realizar o teste do bafômetro no condutor do automóvel.

Felizmente, ninguém ficou ferido e outra equipe de socorristas foi mobilizada para socorrer às vítimas do acidente na BR 369.

Informações da CGN