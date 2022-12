Ubiratã registra mais um óbito e chega a 104 mortes em decorrência de complicações causadas pela Covid-19

Ubiratã registrou nesta sexta-feira (09), mais uma morte causada por complicações da Covid-19 chegando a 104 mortes desde o inicio da pandemia.

As informações foram divulgadas através do boletim da Secretaria de Saúde do município, que trás também 37 novos casos positivos, 44 recuperados e 58 pessoas monitoradas pelas equipes de saúde e que devem permanecer em suas casas isoladas.

Com relação aos pacientes internados temos:

✓02 pacientes internados nos Hospitais do município

Orientamos a importância do uso de máscara em casos de sintomas gripais e procurar a Unidade de Saúde para realizar a testagem e o isolamento de no mínimo 7 dias.

Reforçamos a importância da vacinação contra covid, para evitarmos casos graves da doença.