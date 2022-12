Caminhão tomba em cima de carro em grave acidente na BR 369

Um caminhão tombou em cima de carro em um grave acidente que envolveu três automóveis e três veículos de carga, na BR 369 em Corbélia, na manhã de segunda-feira (12). Uma pessoa ficou ferida e precisou ser aerotransportada para hospital de Cascavel.

A ocorrência foi atendida no quilômetro 501, no Trevo Peroza, por socorristas e médico do Siate, Samu e helicóptero do Consamu.

Conforme informado à reportagem, um cavalo estava solto na pista. Na rodovia seguiam o Gol e uma carreta, e quando o animal atravessava a via, houve a batida entre o veículo de carga e o automóvel.

Na sequência, um outro caminhão, carregado com sacos de alpiste, não conseguiu parar. O motorista tentou desviar, atingiu a mureta, um Kia Sportage e um outro veículo de carga, quando acabou tombando em cima de um Celta.

Devido ao peso da carga e força do impacto, o Celta ficou com às ferragens retorcidas.

O condutor do carro, de 50 anos, ficou prensado e precisou ser retirado por militares do Corpo de Bombeiros. Ele foi atendido e encaminhado em estado grave ao Hospital Universitário pelo Helicóptero do Consamu com fratura na clavícula e bacia.

A BR 369 sentido Corbélia a Ubiratã ficou completamente interditada. Já no sentido Cascavel uma das vias ficou liberada.

