Policia Militar é acionada após furto em residência na Rua Epitácio Pessoa em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada a comparecer na Rua Epitácio Pessoa, onde segundo o solicitante haviam furtado sua residência.

No local a vitima relatou que adentraram sua residência e subtraíram um celular e R$ 400,00 em dinheiro. Informou ainda que tiveram acesso ao interior da casa escalando o muro na parte dos fundos e levaram ainda a chave do seu veículo, um Fiat Strada e o controle do portão.

Fonte: 11º BPM