Suspeito de participar da morte de Verônica Olinto em Ubiratã é preso e outro está foragido

Após dias de uma complexa e trabalhosa investigação, a Polícia Civil de Ubiratã informou nesta segunda-feira (12), através de um post do Delegado Ivo Vourvupulos Viana em sua rede social, dando conta da realização da prisão de um indivíduo suspeito de participar da morte de Verônica Olinto, ocorrida no dia 21 de novembro de 2022.

Segundo informações repassadas ao Portal de Notícias Ubiratã Online, uma segunda pessoa envolvida no crime está com mandado de prisão em aberto e encontra-se foragida.

As investigações, que ainda estão em curso, indicam que Verônica foi vítima de Latrocínio (roubo seguido de morte) e não de homicídio.

Existe, ainda, a suspeita de que uma terceira pessoa tenha auxiliado na execução do crime, o que deverá ser objeto dos próximos atos de investigação.

Verônica Olinto foi encontrada morta no dia 22 de novembro de 2022 com sinais de estrangulamento.

“Nesta oportunidade, gostaríamos de agradecer a todas pessoas que deixaram mensagens de incentivo e confiaram no nosso trabalho. E como não poderia deixar de ser, agradeço imensamente a minha equipe, que desde o início não mediu esforços para buscar elucidar esse bárbaro crime que chocou nossa cidade”, comentou Vourvupulos.

ENTENDA O CASO

O corpo de uma mulher identificada como sendo Verônica Olinto Lima de 39 anos, foi encontrado no final da manhã de terça-feira (22), em um loteamento próximo a Arcapu em Ubiratã. Ela estaria desaparecida juntamente com uma caminhonete S10 LTZ cor branca desde a noite do dia anterior (21)

De acordo com informações da policia Militar, o corpo foi localizado com sinais de estrangulamento.

.Fonte: Delegado Ivo Vourvupulos Viana – Ubiratã Online

