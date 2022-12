Veja os 20 Nomes mais registrados no Brasil em 2022

Um dos momentos mais importantes na gestação de uma criança é pensar em um nome para o bebê. Nessa hora, vale tudo: observar alguma tradição de família, nome religioso ou mesmo seguir uma tendência ampliando a lista daqueles mais populares em um período.

Dessa forma, com a aproximação do fim do ano, chegou o momento de observar quais foram os nomes mais registrados ao longo de 2022. A lista é dividida entre meninos e meninas, com os dez mais populares em cada uma das categorias.

Veja a seguir quais foram os nomes de meninos e meninas com mais registros neste ano:

Nomes para meninos

Miguel Arthur Théo Heitor Gael Enzo Pedro Benício Murilo João Miguel

Nomes de meninas

Helena Alice Laura Maria Sophia Isabella Cecília Maitê Elisa Liz

Nomes antigos em alta

Um dado curioso é perceber que o nome mais popular para meninos e também o que faz mais sucesso entre as meninas têm referência na antiguidade.

Para Miguel, podemos associar rapidamente ao arcanjo responsável por duelar contra Lúcifer e mandá-lo para o Inferno, enquanto Helena pode ter associação com Santa Helena (mãe de Constantino, imperador de Roma) ou à mulher que foi sequestrada e deu início à Guerra de Troia.

Em todo caso, é possível ver que alguns nomes populares há poucos anos, como Enzo, ainda aparecem na relação, mas abaixo de outros que ganharam mais destaque nos últimos 12 meses.

Outro detalhe é que alguns desses nomes, como Maria e Arthur, acabaram surgindo com variações conjuntas, como Maria Cecília, Maria Clara, Maria Alice, Arthur Gabriel e Arthur Miguel.

Fonte: MegaCurioso