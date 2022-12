BOPE assume negociações com suspeito que mantém vítima em cárcere privado em Ubiratã

Após quase 12h, o Batalhão de Operações Policiais Especializadas assumiu a negociação com o homem que está mantendo uma mulher de 71 anos refém no Distrito de Yolanda, em Ubiratã nesta terça-feira (13).

Desde às 07h da manhã a idosa está presa dentro da própria casa, sendo ameaçada com uma arma de fogo e uma faca. O investigado não mora no Paraná, é de Vitória da Conquista, cidade da Bahia.

De acordo com as informações iniciais, o alvo do pedreiro era a filha da mulher que é ameaçada, com quem mantinha relacionamento há dois anos. A desavença começou quando ele teria descoberto que a namorada era casada. Por não aceitar a situação, ele invadiu a casa para ameaçar a família.

Policiais militares e a equipe avançada do Samu estão no local tentando convencer o homem a liberar a mulher. A equipe do Comando de Operações Especiais (Cope) também foi acionada para ajudar nas negociações e está se deslocando de Curitiba para Ubiratã.

O comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão, tenente-coronel Adauto Giraldes auxilia nas negociações.

No fim da tarde, mais de dez horas depois, o homem ainda mantinha a vítima em cárcere privado sob ameaças. A Polícia Militar tenta manter a situação controlada para que o desfecho seja positivo e todos retirados com vida.