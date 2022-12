Falso policial federal se apresenta ao 11º BPM, pede apoio em “operação” e vai parar na cadeia

Um homem de 29 anos que se apresentou ao comando do 11º Batalhão de Polícia Militar de Campo Mourão como agente da Polícia Federal (PF), solicitando apoio para uma operação, acabou preso após ser descoberto que ele não pertencia à PF.

Em nota emitida para a imprensa, o comando do 11º BPM relatou que o falso policial dizia estar participando de uma ‘grande operação’ da PF na cidade com objetivo de prender pessoas ligadas ao tráfico de drogas.

Ele teria dito ainda que a operação seria ‘finalizada em breve’ e que durante a ação estaria fotografando alguns pontos de tráfico em Campo Mourão. Inclusive pediu que o comando do 11º BPM disponibilizasse um policial para auxiliá-lo em alguns dos locais, supostamente alvos da operação.

Ainda segundo ele, a operação tinha uma base de apoio no jardim Santa Nilce. O comando do 11º BPM manteve então contato com o Setor de Inteligência da Polícia Federal, em Maringá, e constatou que ele não fazia parte da corporação.

Uma equipe da PM foi até o endereço onde o farsante mantinha a falsa ‘base’ da operação na cidade e o prendeu. Com ele foram apreendidos uma pistola Glock calibre 9 mm e dois carregadores.

No carro que ele utilizava foram localizados um capacete de airsoft, um colete balístico, uma capa de colete, uma caixa de pistola, um cinto de guarnição, um celular e um cartucho deflagrado de munição 9 mm. O homem foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.

Ta Sabendo / Coluna News