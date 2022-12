Homem é preso após furtar celular de estabelecimento comercial em Ubiratã

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Ubiratã durante a madrugada desta segunda-feira (12), após cometer um furto em um estabelecimento comercial localizado na rua Santos Dumont.

Com ele a policia localizou um celular marca LG que havia sido subtraído do local. O homem disse que pratica furtos para pagar as dívidas de drogas, e que estaria sendo ameaçado de morte por uma pessoa que comercializa entorpecentes.

A Polícia Militar foi acionada e fez contato com o vigilante, o qual relatou que ao chegar no local para verificar o disparo do alarme constatou que um homem saiu correndo. A partir disso, a PM fez buscas e conseguiu localizar o acusado, que foi preso e encaminhado para a delegacia de Campina da Lagoa.

Ubiratã Online com informações do 11º BPM