Homem mantem mulher em cárcere privado sob ameaça de arma no Distrito de Yolanda

Um homem mantem em cárcere privado uma mulher de 71 anos de idade no Distrito de Yolanda, desde as 07:00 horas da manhã desta terça-feira (13).

A situação é tensa e mobiliza várias equipes policiais no local.

Segundo as informações, ele está portando uma arma de fogo e uma faca com a qual ameaça a vítima. Policiais militares e a equipe avançada do Samu estão no local tentando convencer o homem a liberar a mulher que está trancada junto com ele em um dos quartos da residência.

A equipe do Comando de Operações Especiais (Cope) também foi acionada para ajudar nas negociações e está se deslocando de Curitiba para Ubiratã.

O próprio comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão, tenente-coronel Adaucto Giraldes está no local auxiliando nas negociações na tentativa de que o caso tenha um desfecho positivo.

Breve mais informações.