Mulher procura a policia após ser agredida pela sogra em Ubiratã

Uma mulher vítima de agressão procurou a Polícia Militar de Ubiratã e relatou que foi agredida pela sogra e mais duas mulheres.

Ela disse que foi agredida com chutes e tapas após um desentendimento sobre mensagens no celular. Relatou também que há tempos tem desavenças com a sogra.

A vítima apresentava lesões superficiais no braço, joelho, pescoço, queixo e no rosto.

11º BPM – Ubiratã Online