Mulher que era mantida refém no Distrito de Yolanda é libertada

A idosa de 71 anos, que era mantida refém em um imóvel no Distrito de Yolanda foi libertada por volta das 20:30h desta terça-feira (13).

Foram mais de 12 horas de tensão.

O Batalhão de Operações Policiais Especializadas (BOPE) assumiu a negociação com o homem que estava mantendo a mulher refém.. Ela estava sendo ameaçada com uma faca.

De acordo com as informações iniciais, o alvo do pedreiro era a filha da mulher, com quem mantinha relacionamento há dois anos.

Policiais militares e a equipe avançada do Samu prestaram atendimento no local.

O comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão, tenente-coronel Adauto Giraldes falou sobre a negociação e afirmou que a mulher foi liberada, mas o homem continuava na casa.