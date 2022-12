Viatura parte ao meio em acidente, pega fogo e mata dois policiais no Paraná

Dois policiais militares morreram em um trágico acidente após a viatura em que estavam bater em uma árvore e partir ao meio na PR 492, em Paraíso do Norte, na região noroeste do Paraná.

O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (13), no momento em que os dois policiais – a soldado Débora Cristina Santos Oliveira e o Subtenente Geraldo Domingos Macedo – perseguiam um veículo suspeito em alta velocidade.

Em um trecho de pista simples, a viatura ficou descontrolada, saiu da pista, bateu em uma árvore e a parte do motor, que ficou dividida do restante do veículo foi parar fora da pista e pegou fogo. Os dois policiais morreram no local. A corporação informou que o veículo pertence ao 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Paranavaí.