Homem é preso acusado de matar os quatro filhos em Alvorada – RS

Um homem, de 28 anos, é acusado de matar os quatro filhos, em Alvorada (RS). As crianças têm três, seis e oito anos, além de uma adolescente de doze anos; elas foram encontradas pela Polícia Militar em uma casa no Bairro Piratini, na noite de terça-feira (13), por volta das 21h.

De acordo com a Delegacia de Homicídios, a adolescente e as crianças de oito e seis anos possuíam ferimentos condutores de faca e uma espuma saía da boca delas. Enquanto a criança de três anos não possuía ferimentos evidentes e provavelmente foi asfixiada. O objeto cortante foi apreendido no interior da residência.

O suspeito estava em processo de separação com a esposa, a mulher tem um medida protetiva contra ele, no entanto o casal tinha a guarda compartilhada. As crianças viviam com a mãe e foram visitar o pai.

A Polícia Militar recebeu a denúncia e foi deslocada ao endereço, onde as crianças estavam mortas.

Ao ser preso em uma conversa inicial com investigadores do caso, o homem teria admitido que cometeu os crimes por ciúme da ex-mulher. Os dois haviam se separado.

David Silva Lemos relatou aos militares que os filhos brincavam na rua e levou um filho por vez ao interior do imóvel. Depois disso, deu um chá para os filhos, que adormeceram e em seguida foram asfixiados e três deles perfurados.

David Silva Lemos foi preso em flagrante e havia sido encaminhado pelos policiais para a Delegacia de Pronto de Atendimento de Homicídios, em Porto Alegre (RS). Até o momento, a defesa dele é feita pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul.

A perícia realiza os exames de criminalística, serão feitos exames de sangue e necropsia das vítimas. A Polícia Civil investiga o caso.

CONFIRA A NOTA DA DEFENSORA PÚBLICA DO RIO GRANDE DO SUL:

“A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul informa que esteve presente na audiência de custódia do acusado, realizada na manhã desta quarta-feira (14), no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional – NUGESP, para garantir a ampla defesa e o contraditório. Na ocasião, foi decretada a prisão preventiva. O homem informou que, em princípio, não constituirá advogado particular. Sendo assim, a partir de agora, a Defensoria Pública seguirá atuando na defesa dele e irá se manifestar somente nos autos do processo”.