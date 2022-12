Homem que mantinha idosa como refém em Ubiratã é rendido

Por volta das 23h desta terça-feira (13), o homem que praticou crime de cárcere privado em Ubiratã, se rendeu à polícia. Desde às 7h da manhã que o setor policial ficou voltado para uma situação no distrito de Yolanda.

Foram várias horas de tensão. O Batalhão de Operações Policiais Especializadas (BOPE) assumiu a negociação com o homem que estava mantendo a idosa de 71 anos refém. Ela estava sendo ameaçada com uma faca.

De acordo com as informações, o alvo do pedreiro era a filha da mulher que era ameaçada, com quem mantinha relacionamento há dois anos. A filha da idosa é casada e tinha relação extraconjugal com o homem de 42 anos. Ele tinha vídeos íntimos da mulher, vinha chantageando e passou a fazer ameaças. Nesta terça-feira foi até a casa da família e fez a idosa refém. A informação de populares é de que ele já tinha espalhado vídeos pelas redes sociais na região e mesmo assim foi até a casa da família cometer o crime de cárcere privado.

Por volta das 20:30h a mulher foi liberada pelo homem. A vítima estava muito abalada e foi encaminhada para o hospital, sem ferimentos aparentes.

Apesar de liberar a mulher, o homem não queria sair do imóvel, mas os policiais continuaram com as tratativas.

No fim da noite, o homem atentou contra a própria vida, momento em que foi rendido pela Polícia. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado para a unidade hospitalar sob escolta policial, onde após liberação, será conduzido à delegacia.