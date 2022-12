Homens encapuzados e armados invadem residência, realizam assalto e agridem moradores em Juranda

A policia Militar de Juranda foi acionada na madrugada desta quarta-feira (14), a comparecer na Rua Jabotinguera,após informações sobre um roubo em uma residência.

No local, a equipe policial local fez contato com os moradores. O casal informou que por volta das 2h, dois homens encapuzados invadiram a residência com arma em punho e anunciaram o assalto. Eles exigiam dinheiro e joias.

Os marginais chegaram a agredir o morador, que teve lesões nos braços e rosto. Do local os bandidos roubaram cerca de R$ 1 mil em espécie, joias, talões de cheque e cartões de banco.

Os policiais coletaram todas as informações para registro em Boletim de Ocorrência.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online