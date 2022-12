Residência é arrombada no Jardim Tropical em Ubiratã

Uma pessoa procurou a Policia Militar de Ubiratã relatando que ao chegar em sua residência, situada na Rua Luiz Rinaldi, no Jardim Tropica, por volta das 18h40 verificou que o interior do imóvel estava revirado com vários pertences fora do lugar.

Foi constatado que a janela blindex havia sido arrombada. A vítima informou que foram levados um notebook de cor preta, da marca positivo e cerca de R$ 30,00.

Informações 11º BPM – Ubiratã Online