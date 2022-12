Salário mínimo, com reajuste de R$ 90, passa a valer em janeiro de 2023

O salário mínimo será de R$ 1.302 a partir de primeiro de janeiro, um aumento de R$ 90. O valor atualizado está na medida provisória publicada no diário oficial da união.

Segundo o governo, o reajuste leva em conta a variação de 5,81% da inflação acrescida de ganho real de 1,5%. O valor vale para todos os trabalhadores dos setores público e privado e para as aposentadorias e pensões.

Por se tratar de medida provisória, o texto terá de ser analisado por deputados e senadores. Ele já estava previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2023, que foi enviado ao congresso nacional em agosto. Para este economista qualquer aumento é positivo, mas ficou longe das expectativas.

Ele também fala sobre a composição do salário que leva em conta alguns índices e que tem reflexos em todos os setores.

O governo do Paraná divulgou a nova formatação do salário regional, a partir do aumento real com base no mínimo nacional e variação do índice nacional de preços ao consumidor. Com essa estrutura, o Paraná seguirá com o maior piso regional do país.

Para dar maior segurança ao setor produtivo, a regra valerá até 2026.

De acordo com as projeções realizadas pelos representantes do observatório do trabalho do paraná com as regras aprovadas o salário mínimo regional poderá chegar a 1.804 reais na menor faixa e a 2 mil e 71 reais na maior.

JC1