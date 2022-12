Com programa de renegociação, Centrais da Sanepar estarão abertas no próximo sábado

Em Ubiratã, o horário de atendimento será das 8:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:00.

A Sanepar abrirá as Centrais de Relacionamento no próximo sábado (17) para atender presencialmente os clientes em todas as regiões do Estado. Será possível solicitar qualquer serviço, mas o principal objetivo é facilitar a negociação de débitos em atraso por meio do Programa de Recuperação de Crédito Cliente Particular (Reclip).

Para quem está com o pagamento atrasado de contas, o Reclip é uma oportunidade de parcelamento em condições bastante vantajosa. O programa estará em vigor até 30 de dezembro. A adesão também pode ser feita pelo site (AQUI).

A agenda de atendimento das Centrais de Relacionamento no sábado seguirá um cronograma específico para cada cidade. Em Curitiba e Região Metropolitana, das 41 unidades de atendimento, 21 estarão abertas nesta data. Os horários e endereços das demais cidades estão disponíveis no site da Sanepar. Acesse AQUI

Vantagens do Reclip:

– Isenção de multa de 2% referente às faturas em atraso negociadas

– Isenção da cobrança de juros moratórios de 0,033% ao dia, referente às faturas em atraso

– Dispensa da obrigatoriedade de valor mínimo de entrada

– Redução da taxa de juros de parcelamento de 1,30% para 0,3% ao mês

– Parcelamento em até 60 vezes, sem valor mínimo por parcela

