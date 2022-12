Homem que fez idosa refém em Yolanda possui condenação por estupro e tem passagem por cárcere privado

O homem invadiu a casa por volta das 7h da manhã de de terça-feira (13). A mulher de 70 anos, foi rendida e mantida em cárcere privado. Segundo a Polícia Militar, o homem de 42 anos, teria um relacionamento amoroso com a filha da idosa e não aceitava o término, inclusive havia uma medida protetiva contra ele.

Viaturas e ambulâncias ficaram o tempo todo de prontidão. Até que de repente, uma das ambulâncias foi chamada e entrou na casa. Finalmente, depois de 14 horas de tensão, a mulher foi liberada, ela foi atendida pela equipe médica e foi levada ao Hospital de Ubiratã. No entanto o homem não se entregou naquele momento.

Só por volta das 23h da noite, o homem se rendeu, imagens divulgadas pela polícia militar mostram ele já dentro da ambulância. E imagens da casa, do quarto onde ele manteve a mulher como refém por quase 14h.

Familiares da idosa estiveram na casa onde ela permaneceu refém por cerca de 14 horas na manhã de quarta-feira (14) para organizar a bagunça deixada pelo homem que invadiu a residência. Evitamos mostrar a movimentação para evitar a exposição dos moradores do distrito de Yolanda esse é o principal assunto desde que o cárcere privado começou.

O susto foi grande e todos torciam para um final menos dramático. Dona Irene mora praticamente em frente à casa onde tudo aconteceu. Ela não viu o homem chegar e se assustou quando viu a movimentação de policiais. No dia anterior a vizinha feita refém tinha visitado a casa dela e estava tudo bem. Para Irene vai ser difícil esquecer os momentos de tensão.

Após se entregar, o homem foi levado inicialmente para atendimento hospitalar na Santa Casa de Ubiratã, onde durante a noite ficou sob cuidados médicos. No começo da madrugada ele foi transferido para a Delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa e deve ser levado para a delegacia de Assis Chateaubriand.

De acordo com o comandante do segundo pelotão da Polícia Militar de Ubiratã, o evento crítico foi todo de difícil negociação. O homem deve responder pelos crimes de invasão de propriedade particular e cárcere privado. Ele já possui uma condenação por estupro na Bahia, estado natural de origem dele e denúncia por cárcere privado.

JC1