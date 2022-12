Historeando: Você prefere uma mentira travestida de verdade, ou a verdade nua e crua?

A pintura (imagem de capa) “A Verdade saindo do poço armada do seu chicote para castigar a humanidade” (no original: La Vérité sortant du puits armée de son martinet pour châtier l’humanité) é um quadro realizado pelo escultor e pintor francês Jean-Léon Gérôme em 1896. A pintura pertence às coleções do museu Anne-de-Beaujeu, em Moulins, na França , e está ligada a uma parábola do século XIX: