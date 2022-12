Mulher procura a PM após ser agredida pelo companheiro em Ubiratã

Uma mulher procurou a sede da 2ª Cia PM para relatar que havia sido agredida pelo companheiro.

Ela disse que ele chegou em casa embriagado e bastante agressivo. Segundo ela, após uma discussão eles entraram em vias de fato e ele a agrediu com vários socos e chutes.

Ela apresentava escoriações no pescoço, tórax e em ambos os braços. Ela disse que ele também havia pego o celular dela e

danificado. Após isso ele se evadiu do local com a motocicleta dela, uma Honda CB 500. Ela disse que há aproximadamente três anos que têm relacionamento com o acusado, e que neste período já foi agredida, porém nunca registrou os casos.

A equipe policial, diante das informações, realizou patrulhamento nos bairros de Ubiratã com intuito de localizar o acusado. Na Rua Carmem Ribeiro Pitombo, esquina com a Rua Goiás, os policiais visualizaram uma motocicleta com as mesmas características e tentaram aproximação. Contudo, neste momento, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade por várias ruas de Ubiratã, colocando em risco a integridade física de outras pessoas. Ele não acatou as ordens de parada e seguiu até a

rodovia BR-369, não sendo possível lograr êxito na abordagem, considerando que a motocicleta que ele estava desenvolve alta

velocidade.

Fonte: 11º BPM –

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ: “NÓS FAZEMOS A DIFERENÇA”

DISQUE-DENÚNCIA: 181 – DENUNCIE.