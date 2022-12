Historeando: “A Parábola dos Cegos” – Uma pintura Renascentista concluída em 1568

A Parábola dos Cegos (em neerlandês: De parabel der blinden) é uma pintura do artista do Renascimento Flamengo Pieter Bruegel, o Velho, concluída em 1568. Executada usando a técnica de tinta plástica sobre tela de linho, ela mede 86 cm × 154 cm. Atualmente, a tela faz parte do acervo do Museu de Capodimonte, em Nápoles, Itália.

A obra retrata a parábola contada por Jesus Cristo, na qual o cego guia outro cego. A passagem bíblica aparece em Mateus 15:14, quando Jesus dirige uma crítica aos fariseus:

“Deixai-os. São cegos e guias de cegos. Ora, se um cego conduz a outro, tombarão ambos na mesma vala.”

Essa metáfora e usada constantemente até hoje para descrever uma situação em que uma pessoa sem conhecimento é aconselhada por outra pessoa que também é uma completa ingnorante sobre determinado assunto.

Ao retratar no quadro camponeses Europeus, em uma paisagem tipica das pequenas aldeias da região de Flandres no século XVI, ele mostra como embora aquela sociedade já se encontrasse sob os ideais renascentistas, ainda trazia enraizada nas relações sociais certas tradições da cultura medieval.

Outro ponto a notar e que cada cego nesta obra possui um tipo diferente de cegueira, da esquerda sofre de glaucoma, o da direita de amaurose; ao cego em baixo, foram vazados os olhos. Assentuando que não existe só um tipo de “cegueira”, seja fisica, ideológica, religiosa ou por pura ignorância.

Pieter Bruegel, Existem poucas informações sobre sua infância. Muitos acreditam ter sido filho de uma família de camponeses; nasceu em ou perto de Breda, na Holanda, entre 1525 e 1530.

Foi um importante pintor e gravador Flamengo da alta Renascença cujas pinturas apresentam um grande contraste com a arte religiosa que dominou grande parte da produção renascentista do século anterior. Suas obras apresentam temas como a vida profissional rural, religião, superstição e as intrigas políticas e sociais de sua época. Esses temas foram abordados com um humor inconfundível, divertido e muitas vezes grotesco, um interesse pelo coletivo em vez do individual e um ceticismo saudável por narrativas dos grandes feitos

O artista faleceu na Bélgica, no dia 9 de setembro de 1569. Pouco se sabe sobre as circunstâncias de sua morte, embora o que sabemos é que no último ano de sua vida, não existem pinturas produzidas neste período, o que implica que Bruegel poderia estar muito doente.