Governador entrega 128 ônibus escolares e 45 novas viaturas para as forças de segurança pública

O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta segunda-feira (19) 128 ônibus escolares para transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino de 100 municípios paranaenses, além de 45 novas viaturas para a Secretaria de Segurança Pública. A aquisição dos veículos para a educação envolveu cerca de R$ 45,4 milhões, recursos do Governo do Estado e de emendas parlamentares através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), e para as forças armadas foi de R$ 6,3 milhões, oriundos do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A primeira iniciativa faz parte do programa Caminho da Escola, que até fevereiro de 2023 prevê a entrega de 340 veículos, totalizando um investimento de R$ 117 milhões, sendo R$ 58,4 milhões com recursos estaduais e R$ 58,6 milhões com recursos da bancada federal.

A renovação da frota faz parte de um grande pacote do Governo do Estado na educação, com a modernização da infraestrutura e da área pedagógica, com projetos como Ganhando o Mundo, Mais Merenda, Educação Financeira e Educação em Tempo Integral.

“Já fizemos uma grande entrega de ônibus escolares no início do ano e temos mais uma remessa para o início do ano que vem. Isso é fruto de um trabalho junto com a bancada federal, com recurso das emendas parlamentares e do Governo do Estado”, destacou Ratinho Junior. “Dessa maneira estamos elevando o patamar da educação paranaense, que já conquistou o primeiro lugar no Ideb, e levando mais segurança e conforto aos nossos estudantes”.

Segundo o diretor-geral da Secretaria da Educação e do Esporte, Vinícius Mendonça Neiva, os ônibus escolares são adaptados para receber alunos com deficiência ou dificuldade de locomoção. “Os ônibus entregues para os municípios permitem que nossos alunos sejam transportados com mais segurança e conforto. Esperamos até o início do ano letivo entregar mais 212 veículos”, disse. Eles atenderão, principalmente, as áreas rurais dos municípios. Os estudantes da rede municipal e estadual de ensino poderão utilizá-los já no primeiro semestre letivo de 2023.

Ivoneia de Andrade, prefeita de Mandaguari, na região Noroeste, disse que os ônibus serão utilizados para o transporte tanto da rede municipal, como da rede estadual, beneficiando um número grande de estudantes. “É uma grande alegria estar recebendo esses ônibus escolares, que vão transportar com muita dignidade e segurança as nossas crianças”, disse.

O prefeito de Reserva do Iguaçu, no Centro-Sul do Estado, Vitorio Antunes de Paula, disse que o reforço chega em boa hora, já que a frota de ônibus escolares do município estava bem defasada. “Nós temos uma área territorial extensa, com comunidades rurais, e o transporte escolar precisa chegar nesses locais. Esse olhar criterioso do governo estadual e dos deputados nos ajudará a melhorar a condição do ensino, inclusive colaborando para a diminuição dos alunos que deixam de frequentar as aulas”, afirmou.

Além de Mandaguari e Reserva do Iguaçu, foram contemplados com ônibus escolares os municípios de Abatiá, Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Alto Paraná, Alvorada do Sul, Andirá, Ângulo, Antonina, Antônio Olinto, Arapoti, Araruna, Araucária, Assaí, Atalaia, Barbosa Ferraz, Bela Vista do Paraíso, Bituruna, Boa Ventura de São Roque, Bocaiúva do Sul, Cambé, Campina da Lagoa, Campo Tenente, Cantagalo, Castro, Centenário do Sul, Cerro Azul, Chopinzinho, Cianorte, Contenda, Corbélia, Cruz Machado, Doutor Ulysses, Engenheiro Beltrão, Farol, Foz do Jordão, General Carneiro, Goioerê, Guaraci, Inácio Martins, Irati, Itaperuçu, Jaguariaíva, Japira, Jataizinho, Lapa, Laranjeiras do Sul, Lidianópolis, Mandaguaçu, Mandirituba, Manfrinópolis, Mangueirinha, Marmeleiro, Mato Rico, Missal, Moreira Sales, Morretes, Nova Aurora, Nova Olímpia, Nova Tebas, Peabiru, Piên, Pinhal de São Bento, Pinhão, Planaltina do Paraná, Porto Barreiro, Pranchita, Quedas do Iguaçu, Querência do Norte, Quinta do Sol, Quitandinha, Realeza, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, Rio Branco do Sul, Rio Negro, Roncador, Santa Cruz De Monte Castelo, Santa Fé, Izabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, São João do Triunfo, São Jorge do Patrocínio, São José dos Pinhais, Sebastião da Amoreira, Saudade do Iguaçu, Siqueira Campos, Tamarana, Terra Boa, Tibagi, Tunas do Paraná, Tuneiras do Oeste, Ubiratã, União da Vitória, Uraí, Ventania, Virmond e Wenceslau Braz.

MAIS SEGURANÇA – Já as 45 viaturas policiais descaracterizadas, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, vão ajudar as forças de segurança do Paraná. “São 45 novos veículos para a Secretaria de Segurança Pública, em parceria com o governo federal, que vão atender as demandas das nossas fronteiras, ajudando a combater a criminalidade”, disse. “Desde o início do ano estamos focando muito no atendimento dessas regiões, um trabalho que tem dado grandes resultados”.

São 18 viaturas do modelo sedan e 18 hatches, quatro caminhões-guincho e cinco caminhonetes 4×4 cabine dupla para o Programa Guardiões das Fronteiras e o Projeto Rede dos Centros Integrados de Inteligência de Segurança Pública.

“Esses veículos serão entregues a unidades policiais da Polícia Militar e Polícia Civil que participam dos programas de integração do Ministério da Justiça. Temos várias ações estratégicas que reforçam o policiamento nas nossas fronteiras. O Paraná é um estado estratégico dentro da política nacional de combate ao crime por conta da proximidade com Argentina e Paraguai e a divisa entre Sul e Sudeste, mas estamos cada vez mais preparados para esse enfrentamento”, ressaltou o secretário estadual da Segurança Pública, Wagner Mesquita.

Foto: Alessandro Vieria/Sedest



PRESENÇAS – Participaram do evento o vice-governador Darci Piana; o chefe da Casa Militar, tenente-coronel Sérgio Vieira; os secretários estaduais da Saúde, Beto Preto, e do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, Augustinho Zucchi; os deputados federais Luciano Ducci, Leandre, Ricardo Barros, Luizão Goulart, Aline Sleutjes, Toninho Wandscheer, Sandro Alex e Zeca Dirceu; os deputados estaduais Márcio Nunes, Gugu Bueno e Hussein Bakri; o diretor-presidente do Fundepar, Marcelo Bueno; o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Hudson Teixeira; o coordenador-geral de Fronteiras da Polícia Militar, coronel Saulo de Tarso; o prefeito de Jesuítas e presidente da AMP, Junior Weiller; prefeitos de municípios de todas as regiões do Estado e demais autoridades.