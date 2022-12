Cena de Cinema: Preso foge de camburão da PM, furta bicicleta e é derrubado por motoboy no Paraná

No inicio dessa semana um fato chamou atenção de moradores de Laranjeiras do Sul. Há quem diga que foi cena de cinema, o fato aconteceu quando a Polícia Militar (PM) de Cantagalo transportava até a cadeia pública de Laranjeiras do Sul, um suspeito de furto.

Quando o camburão chegou na 2ª SDP, os policiais foram tirar o suspeito do veículo e este aproveitou um descuido e fugiu a pé, correndo em direção ao Parque do Lago. Na Av. Campigotto, passou em frente uma empresa e furtou uma bicicleta, na tentativa de empreender fuga.

Neste momento um motoboy começou a persegui-lo e próximo ao Corpo de Bombeiros, na rua Barão do Rio Branco, jogou a moto na bicicleta, derrubando o fugitivo. Os policiais que vinham logo atrás recapturaram o indivíduo, que foi conduzido novamente para a Delegacia.

Fonte: Portaldouglassouza/Novo Cantu