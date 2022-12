Homem perde 2 mil ao negociar carro pelo Whatsapp em Ubiratã

U homem procurou o Destacamento da Policia Militar de Ubiratã no final da tarde desta terça-feira (20), relatando que caiu em um golpe ao tentar comprar um veículo.

O homem informou que fez um acordo pelo Whatsapp, recebeu fotos dos documentos pessoais do suposto dono do veículo e também foto do documento do carro, um GM/Corsa, o qual estava negociando por 7,5 mil reais.

A vítima disse que fez três transferências, sendo uma de mil e duas de 500 reais, em nome de uma mulher. E que após os valores enviados, tentou contato com o indivíduo, porém não obteve mais contato.

Fonte: 11º BPM