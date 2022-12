Prefeitura de Goioerê está distribuindo cerca de mil cestas de Natal para famílias em vulnerabilidade social

Cerca de mil famílias carentes de Goioerê estão sendo contempladas com uma cesta básica de Natal doada pela Prefeitura através do programa “Natal Solidário”. A iniciativa é da Secretaria de Assistência Social com o apoio das Associações de Moradores, que ajudaram a levantar as famílias mais necessitadas. “O prefeito Betinho Lima fez questão que as famílias goioerenses tivessem um Natal com comida na mesa e por isso investiu recursos do município na compra dos alimentos de primeira necessidade, material de higiene pessoal e um frango, que fizeram parte da cesta de Natal.

No total cerca de mil cestas estão sendo distribuídas para famílias do Jardim América, Galileia, Jardim Universitário, Jaracatiá, Vila Guaira, Conjunto Águas Claras alé de uma quantidade destinada para demanda espontânea que são aquelas famílias que são atendidas na área central.

O chefe de gabinete, Márcio Bonesi, representando o prefeito Betinho Lima, que está em viagem, destacou a importância da ação e agradeceu o trabalho de excelência realizado pela Assistência Social ao longo do ano. “Uma ação importante que vai levar alento para tantas famílias que necessitam desse apoio”, enfatizando que está é uma data muito importante e com essa ação vamos possibilitar que as famílias passem o Natal de forma mais tranquila e mais digna”.

A secretária de Assistência Social, Ivanilda Plaza, também enfatizou a importância das cestas para as famílias contempladas”. “Para nós, estas cestas talvez não façam tanta diferença, mas para quem está recebendo é muito importante”.