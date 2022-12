CASA DAS PORTAS – EX VEREADOR CIDÃO DO LUX

Mensagem da CASA DAS PORTAS – Muitas opções em portas de diversas cores e modelos. Rua General Osório 2487, Cascavel – Pr. Tel. (44) 9 9923 0025, através do seu sócio proprietário, o ex Vereador APARECIDO PAULA (Cidão do Lux) a todos seus clientes e amigos.