Grave acidente na BR 369 deixa duas vítimas mortas e seis feridas em Juranda

Acidente envolvendo três carros deixou duas vítimas mortas e seis feridas no quilômetro 429 da BR 369 em Juranda, por volta das 22h45 de sábado (24).

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a Parati seguia na rodovia, quando atingiu a traseira do Corsa que trafegava no mesmo sentido.

Com o impacto, o Corsa saiu da pista, caiu em um barranco e em uma estrada. Os dois ocupantes foram ejetados, sendo que o condutor morreu no local e a passageira foi levada em estado grave ao hospital de Campo Mourão.

Com a batida, o motorista da Parati também perdeu o controle de direção, rodou na via e se envolveu em batida frontal com o Golf. Os quatro ocupantes da Parati foram ejetados, sendo que o condutor morreu no local, dois passageiros foram encaminhados com lesões graves para o Hospital Municipal de Ubiratã e o terceiro em estado grave para Campo Mourão.

Os dois ocupantes do Golf sofreram ferimentos leves.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou a ocorrência.

