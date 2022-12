Autorizada extração de ouro às margens do Rio Piquiri, em Nova Aurora

A Agência Nacional de Mineração autorizou a pesquisa e a extração de ouro em uma área de terras com 310 hectares de extensão, localizada às margens do Rio Piquiri, em Nova Aurora (49 km de Goioerê), na divisa com Quarto Centenário.

A autorização para a pesquisa e extração de ouro em escala industrial, conforme publicado no Portal Segmine, vinculado à Agência Nacional de Mineração, é de três anos.

A existência de ouro às margens do Rio Piquiri na região de Nova Aurora é comentada há muito tempo e em 1999 houve a primeira notícia da descoberta de ouro, mas somente em 2021 houve autorização para pesquisa e somente agora foi publicada a autorização para a extração em escala industrial. A autorização está em nome de apenas um titular.

Fonte: Goionews