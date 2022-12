Duas residências são arrombadas e furtadas em Campina da Lagoa

Duas residências são arrombadas e furtadas durante o domingo de Natal em Campina da Lagoa.

A primeira situação ocorreu por volta de 15 horas, quando um homem procurou a Policia Militar para relatar que sua residência havia sido furtada. Ele disse que se ausentou durante o dia e ao retornar percebeu que a casa havia sido arrombada e que haviam furtado equipamentos de som automotivo, produtos de limpeza e um pote com aproximadamente R$ 20 reais em moedas.

A segunda ocorrência foi registrada por volta de 22:30, após informações sobre um furto, a equipe policial foi ao endereço e fez contato com a moradora. Ela disse que se ausentou durante o dia e ao retornar à noite observou que sua residência e também sua loja de vestuário que fica no mesmo local haviam sido arrombadas. Do local foram furtados cerca de R$ 3,8 mil, várias calças jeans e camisetas.

A Polícia Militar coletou todas as informações e registrou o Boletim de Ocorrência.

11º BPM