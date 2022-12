Homem agride a companheira em Posto de Combustíveis e policia é acionada em Juranda

Uma mulher acionou a Polícia Militar de Juranda para relatar que havia sido agredida pelo companheiro.

Ela disse que estava no posto de combustíveis com ele quando iniciaram uma discussão, ainda dentro do carro. Em determinado

momento ele desferiu vários socos nela. A mulher tentou sair, mas a porta não abria e ele continuou com as agressões, até elaconseguir escapar.

Quando a vítima saiu, pegou um rodo de madeira para se defender, ele conseguiu retirar o objeto das mãos dela e começou a agredi-la com o rodo. Ela conseguiu escapar e entrou na conveniência para se abrigar. Após isso ele se evadiu do local.

Os policiais realizaram buscas pelo autor, porém ele não foi encontrado.

Fonte: 11º BPM