Homem é preso após agredir a esposa em Ubiratã

Um homem de 28 anos acusado de agredir a companheira foi preso pela Polícia Militar durante a madrugada de domingo.

Uma equipe foi até o local após a mulher acionar a PM e relatar que seu marido estava bastante alterado e a teria agredido, bem como estaria tentando levar as crianças para o Paraguai, seu país de origem.

No local, a vítima apresentava inchaço no rosto pelos socos que sofreu, também relatou que sofreu socos na barriga. A mulher disse também que ele pegou uma faca com intuito de ameaçá-la. Ela informou que vem sofrendo agressões há bastante tempo.

O acusado foi localizado dentro da casa e preso. Durante o trajeto até a delegacia o homem fez diversas ameaças à mulher dizendo que era para desaparecer, pois se ele a encontrar vai acabar com a vida dela.

Ele foi autuado em flagrante por violência doméstica.

Ubiratã Online com informações do 11º BPM