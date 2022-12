Homem é preso após fazer disparo de arma de fogo no centro de Juranda

Após receber informações que um homem havia efetuado disparos de arma de fogo nas imediações de um carrinho de lanches, na Avenida Brasil no Centro de Juranda, a equipe da PM foi ao local e avistou um suspeito coma s mesmas características informadas.

Ao receber voz de abordagem o homem tentou se esconder atrás do trailer e dispensou algum objeto.



Foi realizada a revista pessoal no suspeito de 37 anos e, ao fazer a verificação no local, foi constatado que ele havia jogado um revólver com a numeração suprimida. O acusado foi preso e encaminhado à delegacia de Ubiratã, onde foi autuado em

flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Ubiratã Online com informações do 11º BPM