Luxon é + Seguro: Por que fazer um seguro auto?

Muita gente tem se conscientizado que ter um seguro auto é bastante importante nos dias atuais.

Não sabemos o que pode nos acontecer no dia a dia e, devido a diversos fatores imprevisíveis, é melhor proteger um bem tão valioso.

Por isso o seguro de carro vem sendo cada vez mais procurado. Mas o que você sabe sobre ele?

O que é um Seguro Auto?

– O seguro é um contrato em que o segurado paga um valor (prêmio) à seguradora, que em contra partida assume a responsabilidade pelo pagamento das indenizações no caso de sinistros. Manter o carro protegido é de suma importância para todos os motoristas, desde os mais experientes até os novatos.

– Tem uma variedade muito grande de coberturas e é importante que conheça e contrate as que mais se adequem as suas necessidades em termos de abrangência e valores.

Por que fazer um seguro auto?

Fazer o seguro de carro é ter uma proteção muito além dos problemas conhecidos e recorrentes que vemos por aí, como acidentes de carro, batidas, roubos e etc. Fazer a contratação do seguro garante tranquilidade para guiar o carro e estar amparado em diversas situações.

Segurança preocupa

Além das situações que envolvem acidentes, que podem danificar o veículo com gravidade, outra preocupação dos consumidores é com a segurança.

Cada vez mais, batemos recordes de roubos e furtos de veículos no Brasil e o seguro pode, ao menos, ressarcir de um prejuízo após uma ocorrência.

Hoje em dia contar com a sorte não é uma das melhores saídas quando se trata da insegurança e dos altos índices de roubos de veículos. Por isso contar com um seguro auto assim que se adquire é o ideal, pois é necessário esforço e economia para se conseguir o tão sonhado carro ou moto e ficar a mercê de perdê-lo não é aceitável.

Mas se você ainda não se convenceu em ter um seguro auto veja dez vantagens que listamos e por que você deve ter um seguro auto.

10 vantagens de contratar um seguro auto

1- Ressarcimento em casos de roubo ou furto total: É preciso esforço para se conquistar o sonho de ter um veículo e ser roubado ou furtado certamente não está nos planos de ninguém, mas é necessário estar preparado caso isso aconteça. E ter um seguro auto mesmo com uma cobertura básica faz com que o acontecimento seja só um momento ruim.

2- Fenômenos naturais: o seguro também vai te amparar e ressarcir em situações que são incontroláveis e imprevisíveis como alagamentos, raios e vendáveis.

3- Colisão: por mais que a direção defensiva seja cada vez mais praticada, todos ainda estão expostos a colisões.

4- Acidentes Pessoais de Passageiros: esse tipo de cobertura do seguro auto visa proteger passageiros que estejam sendo transportados no veículo segurado, ou seus beneficiários, em caso de danos físicos ou morte.

5- Reboque: por mais revisões que seu veículo faça ainda é possível que aconteçam situações em que não é possível resolver no local e você precise de um reboque. O serviço tem um valor alto e nem sempre temos disponível no momento, o que fazer? Ter um seguro auto que inclua o serviço de reboque e não se preocupar com isso.

6- Prejuízo causado por terceiros: infelizmente não podemos prever a atitude das demais pessoas, uma forma de evitar dores de cabeça e no bolso é ter o seguro auto.

7- Carros antigos: mesmo que seu veículo seja antigo, pense em quanto batalhou para tê-lo e como a vida seria mais difícil sem ter um auto.

8- Durante viagens: ter um seguro auto com abrangência nacional faz com que você não tenha preocupação durante as viagens.

9- Cobertura de vidro: quem já precisou trocar os vidros do carro sabe como o custo pode ser alto e circular com o vidro mesmo que trincado pode resultar em multa.

10- Tranquilidade: saber que se algo acontecer seu bem conquistado estará protegido e que você poderá ser ressarcido é algo tranquilizante nos dias de hoje.

Entendeu como é importante ter um seguro de carro?

É melhor prevenir do que remediar

Não espere que os imprevistos apareçam… PREVINA – SE e fique TRANQUILO…

