Morre no hospital mulher que foi queimada dentro de carro; marido é o principal suspeito

Uma mulher identificada como Simone Pinheiro, de 31 anos, morreu, no último sábado (24), um dia após dar entrada no hospital com cerca de 70% do corpo queimado após o carro onde ela estava pegar fogo na zona rural de Pinhão, no Centro Sul do Paraná. O marido da vítima é suspeito de ter provocado o fogo e segue preso.

Simone deu entrada no hospital na sexta-feira (23), onde recebeu atendimento ainda consciente e relatou à médica plantonista que havia sido seu próprio marido, de 47 anos, que havia posto fogo no veículo após uma discussão do casal.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, onde ouviu o relato da vítima e prendeu o marido de Simone logo em seguida. Ele responderá por feminicídio.

De acordo com as informações, antes do crime, a vítima ainda havia recebido ameaças do parceiro.

Simone deixa três filhos, sendo uma menina de 11 e um adolescente de 16 – ambos de um relacionamento anterior – e um menino de 5, fruto do relacionamento com o suspeito.