Veículo é arrombado e bolsa com notebook é roubado de dentro de veículo em Campina da Lagoa

A Policia Militar de Campina da Lagoa foi acionada a comparecer na Rua Darci Miranda, Centro, onde um veículo que estava estacionado havia sido arrombado.

No local, a solicitante informou que chegou ao estabelecimento por volta das 21h45 e estacionou o veículo no estacionamento do arena show de bola. Por volta da 1h30, quando foi sair, percebeu que o vidro traseiro do lado do motorista estava quebrado.

Ela verificou que utilizaram um pedaço de concreto para quebrar o vidro do veículo, de onde furtaram uma mochila

contendo um notebook.

11º BPM