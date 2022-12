Menina de 12 anos morre afogada ao tentar salvar irmã de 7 anos em cachoeira em Peabiru

Uma tragédia aconteceu na área rural de Peabiru na tarde desta segunda-feira (26). Esthefany Muller dos Santos, 12 anos, morreu afogada ao tentar salvar a irmã de 07 anos.

Tudo aconteceu em uma propriedade rural, próximo ao distrito de Silviolândia. Segundo informações repassadas pela Policia Militar ao Portal de Noticias Ubiratã Online, uma família estava em uma cachoeira na fazenda, quando ao adentrarem nas águas do Rio da Várzea, as duas irmãs acabaram se afogando. A irmã de Esthefany, de 7 anos, escapou por pouco ,após procedimentos de reanimação. Ela é que teria caído na represa e batido com a cabeça, quando Esthefany tentou salvá-la, mas morreu afogada.

O pai das crianças também pulou na água e só escapou com vida porque foi resgatado por outras pessoas que estavam no local. Segundo as informações a propriedade é de difícil acesso o que acabou atrasando a chegada do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão.

A equipe de socorristas encontrou o pai no caminho quando ele levava a filha para o hospital de Peabiru, enquanto Esthefany permanecia no local do incidente. Quando os bombeiros chegaram, os profissionais do Aeromédico do Samu já haviam constatado o óbito.

Fonte: 11º BPM / Tá Sabendo