Morre no HU morador de Nova Aurora espancado na noite de natal

Morreu nesta terça-feira (27), no HU em Cascavel o homem, 33 anos espancado em Nova Aurora na noite de natal. Marcos Teixeira da Silva foi agredido a pauladas

Segundo informações, ele foi agredido com diversas pauladas na cabeça, nas proximidades da super Creche perto da avenida Paraná. Depois de ser atendido pela equipe do Samu, levado para o Pronto Atendimento municipal de Nova Aurora, ele foi transferido para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), no início da madrugada de segunda-feira (26).