PM apreendeu 123 armas durante o ano de 2022 na região de Campo Mourão

Duas armas de fogo foram apreendidas e dois homens de 30 e 37 anos foram presos por policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar durante este final de semana.

No mês de dezembro foram dez armas tiradas de circulação, enquanto que 123 foram apreendidas durante o ano de 2022 na área atendida pelo 11º BPM.

A primeira apreensão do final de semana foi registrada no início da madrugada de domingo (25), após uma discussão entre vizinhos, em Campo Mourão. Durante o deslocamento a equipe se deparou com uma caminhonete onde possivelmente estariam os suspeitos.

Durante a abordagem nada de ilícito foi localizado com os dois homens. No entanto, um dos abordados, ao ser questionado sobre a suposta arma, disse que havia deixado em casa.

Na residência dele os policiais apreenderam uma pistola Glock calibre 9 mm, com seletor de rajada, municiada com 16 cartuchos intactos. Os policiais verificaram que essa mesma dupla já havia se envolvido em uma outra situação de ameaça e dano momentos antes.

O homem foi preso e autuado em flagrante por posse de arma de fogo e ameaça. A outra arma de fogo foi apreendida na cidade de Juranda. Após receber informações que um homem havia efetuado disparos de arma de fogo nas imediações de um carrinho de lanches, uma equipe foi ao local e avistou um suspeito com as mesmas características informadas.

Ao receber voz de abordagem, o homem tentou se esconder atrás do trailer e dispensou um objeto. Foi realizada a revista pessoal no suspeito de 37 anos e, ao fazer a verificação no local, foi constatado que ele havia jogado um revólver calibre 38.

O acusado foi preso e encaminhado à delegacia de Ubiratã, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Com informações: Comunicação Social do 11º BPM