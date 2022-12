Qual o melhor tamanho de monitor para trabalhar?

Qual o melhor tamanho de monitor para trabalhar? Normalmente, o formato de tela mais utilizado para diferentes necessidades profissionais é tamanho de 19 a 22 polegadas. Pois, esse tamanho já é o suficiente para executar atividades básicas de escritório, como documentos e planilhas.

O monitor faz toda a diferença na experiência que o usuário tem ao usar um computador ou notebook. Além disso, alguns tamanhos são melhores para certas tarefas do que outros. Logo, é preciso prestar atenção a esse detalhe antes de fazer a sua escolha do melhor monitor para trabalho.

Acompanhe.

Então, qual o melhor tamanho de monitor para trabalhar?

Um monitor com 19 a 22 polegadas é o suficiente para a maior parte das atividades de trabalho. Por exemplo, para redigir o documento, para fazer planilhas, para navegar na internet, abrir e-mails e movimentaram as redes sociais.

Contudo, se você quer assistir vídeos, recomenda-se um monitor com 29 polegadas no mínimo. Principalmente, se a sua atividade profissional envolve a edição de vídeos e imagens. Ou até mesmo, se você precisa dividir a sua tela durante o trabalho.

Então, antes de escolher o tamanho do seu monitor você precisa considerar qual o uso que fará do equipamento. No entanto, o que visto desempenho e qualidade de trabalho e o tamanho não é o único componente a avaliar.

Qual o melhor tamanho de monitor para trabalhar e resolução de tela?

Um monitor com tamanho grande não significa qualidade de imagem vídeo superior se a resolução da tela for pequena. Portanto, saiba que, no geral, os monitores possuem todos resolução full HD hoje em dia.

Ou seja, menos mesmo as telas de notebook, com 13 e 17 polegadas, ou os menores monitores, com 19 / 20 polegadas, possuem essa resolução por padrão normalmente.

Para atividades do dia a dia, como trabalhar com Word, Excel e navegador, isso é mais do que suficiente. Quanto ao tamanho do monitor, uma resolução full HD é perfeita para telas com até 34 polegadas.

Agora, artistas digitais, designers, criadores de conteúdo em vídeo e outras profissões similares podem preferir um monitor com resolução QHD ou até 4K. Pois, esses modelos possuem:

Auto contraste;

Ótima densidade de pixels por polegada de tela,

Cores mais vivas;

Melhor nitidez.

Verifique os detalhes, como o ajuste de altura

Você já sabe qual o melhor tamanho de monitor para trabalhar. No entanto, você pode gostar de um pouco mais de comodidade, além do tamanho certo, para o uso do dia a dia.

Por exemplo, lembre-se de verificar se o monitor possui ajuste de altura. Assim, você pode regular essa característica conforme a sua necessidade no dia a dia. E deixá-lo mais alto, ou mais baixo, como preferir, facilitando o ajuste ergonômico.

Outra boa dica é verificar quais tipos de entrada o monitor possui, como HDMI 2.0 ou 2.1. Principalmente, se você optou por um monitor 4K. Afinal, sem a porta certa, você pode não conseguir reproduzir seus vídeos e imagens com essa resolução,

Dicas finais

Além do tamanho, e das especificações que mencionamos, não se esqueça também de avaliar o formato do monitor. Pois, para trabalhar, o melhor formato é o padrão 16:9 widscreen.

Afinal, é o tamanho perfeito para resoluções full HD ou até mesmo resoluções superiores. Ainda tem dúvida sobre qual o melhor tamanho de monitor para trabalhar? Então, comente!