Inquilino não paga o aluguel e deixa cachorro abandonado em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada a comparecer no Jardim Petrica para atender a uma ocorrência de maus tratos contra animais.

No local, o solicitante, relatou que seu inquilino teria saído da casa sem pagar três meses de aluguel e deixado um cachorro em estado de abandono, sem água e alimentação. Foi constatado que a casa estava sem morador e com muito lixo, fezes de animal e entulhos por todo quintal.

Após os policiais adentrarem a casa, foi localizado um cachorro sem água, preso ao meio dos entulhos, mas havia ração para ele.

Constatado o cão em abandono, foi registrado o fato e realizado buscas com intuito de localizar o tutor do animal, pois segundo o solicitante, trabalha em uma eletrônica próximo ao Posto da Baixada. A equipe policial se deslocou até o local e em contato com a esposa do tutor, foi relatado sobre o ocorrido e pedido para que ele procurasse o solicitante para resolverem amigavelmente.

Fonte: 11º BPM